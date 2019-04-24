41 bin 132 kısıtlı seçmen araştırılacak

AK Parti'nin İstanbul'daki seçimlerin iptali konusunda yaptığı olağanüstü itiraz başvurusu ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üç önemli karar aldı. YSK, AK Parti'nin kısıtlı seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığı ve sandık kurullarının usulsüz oluşumuna yönelik taleplerini kabul ederek, bu iki konunun araştırılmasına karar verdi. KHK ile ihraç edilenlerin ‘seçmen olmayacağına' yönelik itiraz ise reddedildi.

‘KHK'LILAR SEÇMEN OLABİLİR'

YSK, dün İstanbul seçimlerinin yenilenmesi gündemi ile ikinci defa toplandı. Önceki günkü toplantıda, AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel'in itiraz gerekçeleri ile uzun bir sunumu olmuş, CHP ve HDP temsilcileri de bu konudaki görüşlerini dile getirmişti. YSK dünkü toplantısında ise AK Parti'nin başvuru dilekçesinde yer verdiği seçimlerin iptal gerekçelerini maddeler halinde görüştü ve bu itirazlarla ilgili iki önemli ‘ara karar' aldı. Buna göre, AK Parti'nin başvurusuna son dakikada eklenen, KHK ile ihraç edilenlerin seçmen olamayacakları itirazı YSK tarafından reddedildi. YSK bu kararı ile KHK'dan ihraç edilenlerin seçmen sıfatını taşıyıp taşımadığına yönelik tartışmalar konusunda önemli bir içtihat oluşturarak, KHK ile kamu hizmetinden yasaklananların seçmen olabileceği ve oy kullanabileceği sonucuna vardı.

KISITLI SEÇMENLER SORULACAK

AK Parti'nin itiraz başvurusunda İstanbul'da zihinsel engelli, cezaevi seçmeni ve ölü olarak görünen seçmenlerin oy kullanıp kullanmadığının araştırılması talebi ise YSK tarafından kabul edildi. Edinilen bilgilere göre, YSK, AK Parti tarafından tek tek isimleri tespit edilen 41 bin 132 kısıtlı görünen seçmenin 31 Mart günü oy kullanıp kullanmadığının araştırılmasına karar verdi. Bu kapsamda, zihinsel engelliler ile ilgili olarak sulh hukuk mahkemelerine yazı yazarak bu kişilerle ilgili ‘kısıtlılık' kararı olup olmadığı sorulacak. Ayrıca cezaevi seçmenleri ve ölü olarak görünen seçmenlerle ilgili seçim kurullarından bilgi istenecek. Seçim kurullarından ve sulh hukuk mahkemelerinden gelen listelere göre, YSK bu kez il-ilçe seçim kurullarından bu kişilerin oy kullanıp kullanmadığının tespit edilmesini isteyecek.

SANDIK KURULLARI ARAŞTIRILACAK

YSK, AK Parti'nin İstanbul'daki 31 bin 280 sandık kurulunun 6 bin 535'nin usulsüz oluşturulduğuna yönelik iddiasının da araştırılmasına karar verdi. Sandık kurullarında görevli bu kişilerin kamu görevlisi olup olmadığı Devlet Personel Başkanlığına sorulacak. AK Parti, sandık kurullarında memur olmayan 19 bin 623 kişinin görev aldığını iddia etmişti. YSK, bu kişilerle ilgili il-ilçe seçim kurullarından da bilgi isteyecek.

KARAR SÜRECİ UZAYACAK

YSK'nın kısıtlı seçmenler ve sandık kurulları ile ilgili aldığı ‘Araştırılsın' kararı, İstanbul seçimlerinin iptal edilip edilmeyeceğine yönelik süreci de uzatmış olacak. YSK'nın kısıtlı seçmenlerle ilgili sulh hukuk mahkemelerinden talep edeceği bilgilerin gelmesinin zaman alacağı, ayrıca mahkeme kararı ile kısıtlı olanların oy kullanıp kullanmadığının tespitinin de yine süreci uzatacağı belirtiliyor. Sandık kurullarının usulsüz oluştuğuna yönelik iddiaların araştırılması da karar sürecinin uzamasına sebep olacak.

İstanbul'da oy kullanan kısıtlı seçmen sayısının ve sandık kurullarının usulsüz oluşumunun, seçimin sonucunu etkileyecek düzeyde olduğu tespit edilirse, seçimlerin iptali gündeme gelecek.

AK PARTİLİ GÜLER: YSK ANA İTİRAZ KONULARIMIZA ODAKLANACAK

YSK'nın ara kararını değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, ana dilekçede KHK'lı seçmenlerle ilgili hususun olmadığına dikkat çekti. Güler, şunları söyledi: Bu ek beyan olarak verildi. Ama ana iddialarımız, itirazlarımız sandık kurulu başkan ve üyeleri, seçmen listesindeki usulsüzlükler, kısıtlı seçmenlerin oy kullanması, sandık başındaki birçok evrakın oy sayım döküm cetvelinden tutun da sandık sonuç tutanaklarına kadar birçok seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek evrakın usulsüz, yanlış, zincirleme bir şekilde ilçe seçim kurullarında usulsüz ve yetkisiz işlemin olduğunu iddia ediyoruz. Bunların hepsi bu seçimlerin iptalini gerektirecek hususlar. KHK ile ilgili itirazımızla ilgili konu, ek bir beyan dilekçesiydi. Kurul, bundan sonra esas ana itiraz konularımıza odaklanacaktır.

Türkiye Gazetesi