41 ilden, 41 öğrenci tek yürek oldu İstiklal Marşı'nı okudu

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin 41 ilinden, 41 öğrenci işaret dilini de ekleyerek İstiklal Marşı'nı okudu. Görüntüleri izleyenler duygu dolu anlar yaşadı.

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un 17 Şubat 1921'de Sırat-ı Müstakim ile Hakimiyet-i Milliye'de yayımlanan ve Hamdullah Suphi Bey'in Meclis'te okuduğu ayakta alkışlanan İstiklal Marşı'nın, TBMM tarafından 12 Mart 1921'de milli marş olarak kabul edilmesinin üzerinden 100 yıl geçti.

2021 "MEHMET AKİF VE İSTİKLAL MARŞI YILI"

TBMM Genel Kurulunda 24 Aralık 2020'de, 2021 yılının "İstiklal Marşı Yılı" olmasını içeren düzenleme kabul edildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 2021'in "Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı" olarak kutlanmasına ilişkin genelge yayımlandı.