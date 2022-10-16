41 kişinin hayatını kaybettiği madende onarım ve tahliye işlemleri başladı

Amasra Taşkömürü İşletme Müessesine ait maden ocağında ilk belirlemelere göre grizu patlaması nedeniyle meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. Ocak içerisinde kalan işçilerin tamamının çıkarılması sonrası bölgede çalışmalar sürüyor. Ekipler bir taraftan içeride oluşan göçüklerin giderilmesi noktasında çalışmalarını sürdürürken diğer taraftan da biriken gaz ve dumanın tahliyesi devam ediyor.

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem



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