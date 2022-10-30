41 madencinin hayatını kaybettiği patlamada soruşturma devam ediyor

Amasra'da meydana gelen faciayla ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde 6 Cumhuriyet Savcısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı 6 İş Müfettişi ve 7 kişilik bilirkişi heyetinin görevlendirildiği soruşturmada şehit madenci yakınları, kazadan yaralı kurtulan madenciler ve farklı vardiyalarda çalışan çok sayıda madencinin ifadelerine başvuruldu. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'in de yer aldığı 25 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilirken, 27 Ekim Perşembe günü gözaltına alınan 24 şüphelinin Amasra İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Bülent Bostancı



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