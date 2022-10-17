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41 madencinin şehit düştüğü patlamada soruşturma sürüyor

41 madencinin şehit düştüğü patlamada soruşturma sürüyor
41 madencinin şehit düştüğü patlamada soruşturma sürüyor

Bartın'da 41 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili olarak Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor. Soruşturmada tüm cihazlara el konuldu.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Ekim'de Amasra TTK işletmesinde 41 maden işçisinin şehit düştüğü faciayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. İlk önce 3 olan, daha sonra vefat eden işçi sayısının yükselmesi nedeniyle sayısı 6'ya yükseltilen cumhuriyet savcıları çalışmalarını sürdürüyor. Bartın Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşturulan uzman ekibin de patlamanın yaşandığı alan ve güvenlik sistemlerinin yer aldığı tüm teknik cihazlara el koyduğu belirtildi.

Öte yandan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 4 müfettiş görev alıyor.

Onur Altındağ - Yasin Erdem - Bülent Bostancı
 

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