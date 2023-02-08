Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

41 saat sonra gelen mutluluk

Hatay'ın Antakya ilçesinde de arama çalışmaları yapan Denizli'den giden AFAD gönüllüleri, bir binadan sesler geldiğini tespit etti. Bunun üzerine 75. Yüzyıl Mahallesinde belirlenen bir binada çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler 7 Şubat 2023 Salı günü 21.00 sıralarında bir noktaya yoğunlaştı. Çalışma yapılan noktadan baba Ozan Kılıç ve kızı Öykü Kılıç sağ olarak bulundukları yerden 41 saat sonra çıkarıldı. Büyük bir sevinç yaşanırken, baba ve kızı ambulansla tedavi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Semih Can Yılmaz



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