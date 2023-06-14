İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

‘41' terörist etkisiz hale getirildi

‘41' terörist etkisiz hale getirildi
‘41' terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

‘41’ terörist etkisiz hale getirildi - Tıkla İzle

MSB sosyal medya hesabından 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan paylaşımda “Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Doğukan Gürel

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.