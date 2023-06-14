‘41' terörist etkisiz hale getirildi

MSB sosyal medya hesabından 41 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB tarafından yapılan paylaşımda “Üs bölgelerimize saldıran terör örgütü PKK/YPG'den hesap sormaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde tespit edilen terör yuvalarını vurarak 41 teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları çukurlara gömmeyi sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.

Doğukan Gürel

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