41 yaşındaki boya ustası DGS ile bilgisayar mühendisliğini kazandı

“İçimde ukde olarak kalmıştı”

Yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlatan boya ustası Mehmet Alpoğuz, “Ispartalıyım, 41 yaşındayım ve 27 yıllık boya ustasıyım. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı bölümü, 2004 yılı mezunuyum. Mezun olduğum yıldan sonra DGS sınavına girdim ama kazanamadım. O zamanlar sınavı kazanamadığım için bu benim içimde ukde olarak kalmıştı. Aynı sınava geçen sene de girdim. Geçen sene Türkçe bölümünü yapmadığım için puanım hesaplanmadı. Normalde, kendi hesaplarıma göre yeterli puanı almıştım aslında ama olmadı. Bu durum beni daha da hırslandırdı. Bu sene tekrar sınava girdim. DGS'den 285 puan alarak, SDÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'ne yerleştim, çok mutluyum” dedi.

“Benden böyle bir şey beklemiyorlardı”

“Geçen sene sınava son 1,5 ayda çok çalışamamıştım ama bu sene kursa gittim. Biraz çalıştım ve sağ olsunlar, hocalarımın faydasını da gördüm” diyerek sözlerini sürdüren Alpoğuz, “Ben kazandıktan sonra aileme bu durumu çok geç söyledim. Onlar için de büyük sürpriz oldu ve çok sevindiler. Çünkü, benden böyle bir şey beklemiyorlardı. Ayrıca, ben üniversiteyi kazandığımı sosyal medyada da paylaşınca, lisedeki ve üniversitedeki hocalarımdan, arkadaşlarımdan çok güzel tepkiler aldım. Güzel tepkiler geldi” şeklinde konuştu.

“Mesleğime bakarak, kazandığım bölüme şaşırdılar”

Piyasada ‘Sosyete boyacısı' lakabıyla tanındığını dile getiren Alpoğuz, tercih edip kazandığı bölümün mesleğine göre insanları şaşırttığını anlattı: “Ben boya ustası olduğum için herkes genelde inşaat mühendisliğini kazanmamı falan bekliyorlardı. Bilgisayar mühendisliği olunca biraz şaşırttım herhalde insanları. Ama daha önce bilgisayar programcılığını okuyunca böyle oldu. Daha önce o okulu bitirdiğimi kimse bilmiyordu zaten. Mezun olunca bilgisayar programcılığı ile ilgili çok bir şey yapmadım zaten. Genelde insanlar bizi boya ustası olarak, ‘Sosyete boyacısı' olarak bildikleri için sosyal medyada paylaştıktan sonra şaşırdı herkes. Hiç kimse bunu beklemiyordu ama çok sevindiler.”

“Okumanın yaşı yoktur”

Alpoğuz, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Özellikle hocalarıma, arkadaşlarıma, dostlarıma, akrabalarıma olmak üzere, bu konuda herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. İnanın, hepsi de ‘Okumanın yaşı yoktur' diye nitelendirdi. Gerçekten okumanın yaşı yoktur, yaş 40 da olsa, 41 de, 50 de olsa insan kendini geliştirmeli.”

“Gündüz boya ustalığına, gece de okulumuza devam edeceğiz”

Daha önce ‘Mobil Usta' isminde mobil uygulama projesi bulunduğunu aktaran Alpoğuz, “Ben bu okulda okurken, o projeyi geliştirmeye devam edeceğiz. Çünkü, Türkiye çapında bir proje ve geliştirmeyi istiyoruz. Şimdi, ben burada ikinci öğretim okumayı istiyorum ve özellikle seçtim. Gündüz yine çalışacağız, boya ustalığına devam edeceğiz, akşam da mühendislikte okumaya devam edeceğiz. Okulu bitirince ne yapacağımı düşünmedim ama eğer Mobil Usta'da biz gerekli geliştirmeyi yaparsak, bununla alakalı Türkiye çapında bir başarıya ulaşırsak, bunun üzerinden devam etmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

“Hiçbir zaman hayallerini ertelemesinler ve hayallerinin peşinden koşsunlar”

Kendisi gibi içinde okuma ukdesi kalanlara tavsiyelerde bulunan Alpoğuz, “Ben şunu tavsiye edebilirim; hiçbir zaman hayallerini ertelemesinler ve hayallerinin peşinden koşsunlar. Ben öyle yaptım, benim bir hayalimdi bu, 15 - 20 sene sonra da olsa bu hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Herkesin içinde hayalini kurduğu mutlaka bir şeyler vardır, ona yoğunlaşıp, onunla alakalı bir çalışma yapıp, peşinden koşmalarını tavsiye ederim. Ben boya konusunda ustayım ama bilgisayar programcılığı konusunda kendimi henüz usta olarak görmüyorum. Burada okuduğumuz süreçte kendimizi biraz daha geliştirip, inşallah o sektöre de el atacağız. Hayalimin peşinden gitmeye devam edeceğim. Sloganımız ‘Ustalıktan mühendisliğe', güzel bir adım” ifadelerini kullandı.

Feti Kılıç