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41 yaşındaki kadını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

41 yaşındaki kadını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı
41 yaşındaki kadını çekiçle öldüren şahıs tutuklandı

Denizli’de 41 yaşındaki kadını öldürmekten dolayı gözaltına alınan katil zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şahsın cinayeti ‘çekiç’ ile işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Bekilli ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, Uşak'ın Karahallı ilçesinde bir eğlence mekanında çalışan Hasine Şanlı (41), arkadaşları tarafından oturduğu evde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler cinayetin katil zanlısı olarak Tamer A.'yı saklandığı Çivril ilçesinde gözaltına aldı. Polisteki işlemleri biten katil zanlısı Çal Adliyesine sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Tamer A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Şahsın sorgusunda ise öldürdüğü Şanlı'nın erkek arkadaşı olduğunu ve aralarında yaşanan bir tartışma sonrası kavga ettiklerini ardından çekiçle Şanlı'yı öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.  

Murat Kocabaş
 

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