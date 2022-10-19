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41 yıl sonra döndüğü memleketi Tunceli'nin tek kadın muhtarı oldu

41 yıl sonra döndüğü memleketi Tunceli'nin tek kadın muhtarı oldu
41 yıl sonra döndüğü memleketi Tunceli'nin tek kadın muhtarı oldu

Eşinin tayini nedeniyle 41 yıl sonra geldiği memleketi Tunceli’de girdiği muhtarlık seçimini kazanan 43 yaşındaki Selma İzci, Tunceli merkezin tek kadın muhtarı oldu.

41 yıl sonra döndüğü memleketi Tunceli’nin tek kadın muhtarı oldu - Tıkla İzle

Yaklaşık 6 yıl önce Kocaeli'den eşinin tayini nedeniyle Tunceli'ye gelen 1 çocuk annesi Selma İzci, özel bir eğitim kurumunda 3 sene öğretmenlik yaptı. Bir süre öğretmenlik yapmasının ardından 2019 yılında gerçekleştirilen muhtarlık seçimlerinde yakın çevresi ve arkadaşlarının isteği üzerine muhtar adayı olan İzci, 31 adayın katıldığı muhtarlık seçiminde 2 bin oy alarak en yakın rakibine büyük bir fark atıp Tunceli merkezin tek kadın muhtarı oldu. Muhtarlık seçim bürosu olmadığı için oturduğu binanın bodrum katını çalışma alanı yapan İzci, çalışkanlığı ile vatandaşların büyük takdirini topluyor.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu

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