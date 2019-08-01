41 yıldır yürüyemeyen kadın akülü araba istiyor

Dokuz yaşında geçirdiği bir hastalık sonrası yüzde 94 özürlü olan ve sadece yardım ile tuvalet ihtiyacını gören Nursel Yıldız, hayırseverlerden yardım bekliyor. Bilecik'in Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi üzerinde erkek kardeşinin baktığı zorluk içinde yaşamını sürdüren kadın, dışarı çıkabilmesi için bir akülü arabaya ihtiyacı olduğunu anlattı. 41 yıldır yürüyemediğini anlatarak yardımseverlerden destek isteyen Nursel Yıldız, yaklaşık 5 bin TL olan akülü araba için yardım yapmak isteyen hayırseverlerin Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Halit Altıntaş ile irtibata geçebileceklerini belirtti.

Cem Kaan Toka