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41 yıldır yürüyemeyen kadın akülü araba istiyor

41 yıldır yürüyemeyen kadın akülü araba istiyor
41 yıldır yürüyemeyen kadın akülü araba istiyor

Bilecik'te yaşayan ve geçirdiği hastalık sebebi ile özürlü olan 50 yaşındaki Nursel Yıldız, rahat bir şekilde dışarı çıkmak için hayırseverlerden akülü araba istiyor.

Dokuz yaşında geçirdiği bir hastalık sonrası yüzde 94 özürlü olan ve sadece yardım ile tuvalet ihtiyacını gören Nursel Yıldız, hayırseverlerden yardım bekliyor. Bilecik'in Ertuğrulgazi Mahallesi Cennet Caddesi üzerinde erkek kardeşinin baktığı zorluk içinde yaşamını sürdüren kadın, dışarı çıkabilmesi için bir akülü arabaya ihtiyacı olduğunu anlattı. 41 yıldır yürüyemediğini anlatarak yardımseverlerden destek isteyen Nursel Yıldız, yaklaşık 5 bin TL olan akülü araba için yardım yapmak isteyen hayırseverlerin Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Halit Altıntaş ile irtibata geçebileceklerini belirtti.  

Cem Kaan Toka

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