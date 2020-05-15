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42 gün sonra evden çıkan gençler, gönüllerince eğlendi

42 gün sonra evden çıkan gençler, gönüllerince eğlendi
42 gün sonra evden çıkan gençler, gönüllerince eğlendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 42 gündür evden çıkamayan 15-20 yaş arasındaki gençler, verilen izin ile beraber kendilerini dışarı atarak gönüllerince eğlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 42 gün önce Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 20 yaş altı gençlerin ve çocukların evden çıkması kısıtlanmıştı. Geçtiğimiz hafta alınan kararla bugün saat 11.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkmalarına izin verilen gençler, kendilerini parklarda buldu. Gençlerin bazıları top oynarken, bazıları da bisiklet sürdü. Sosyal mesafe kuralını hiçe sayan bazı gençler de 42 gün sonra buluştukları arkadaşlarına sarılarak çimlerin üzerinde koştu.

Sokağa çıkma izninde ailesi ile zaman geçiren 17 yaşındaki Oğuzhan Serhat Taşkıran, “Evde zaman sıkıcı geçiyor tabi ama şimdi dışarı çıktığımız için mutluyuz. Güzel havayı da görünce daha iyi oluyor. Dışarıyı özledik, evde de daha çok televizyon ve telefonla vakit geçiriyoruz ve öyle zaman doldurmaya çalışıyoruz. Bu izinde de parkta oynayıp daha sonra da eve geçeceğiz” dedi.

Ali Göç - Eren Kan
 

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