42 yıldır yaşamını 4 engelli çocuğuna adayan anne

Antakya ilçesi Avsuyu Mahallesi'nde yaşayan Halime Yücel, 4 engelli çocuğuna 42 yıldır gözü gibi bakıyor. Engelli çocukları Mehmet Yücel (42), Hikmet Yücel (34), Yıldız Yücel (24) ve Mustafa Yücel'in (23) elleri ayakları olan fedakar anne Halime Yücel, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle engelli evlatlarına bakamayacak duruma geldiğini söyledi. 3'ü yüzde 90, biri de yüzde 70 engelli olan çocuklarının engelli ve bakıcı maaşlarının verilmemesi nedeniyle bakıcı da tutamadıklarını ifade eden Yücel, devlet yetkililerinden yardım bekliyor.

Türkçe konuşmayı bilmeyen ve hayatını engelli evlatlarına harcayan anne Yücel, “Çocuklarıma bakarken çok zorluk çektim. Sağlık sorunlarımdan dolayı artık 4 çocuğuma birden bakamaz oldum. Devletimizden yardım bekliyorum. 3 tane ameliyat geçirdim çok rahatsızım, çocuklarım da doğuştan engelli. Elimden geleni yaptım bugüne kadar, yapmaya da devam edeceğim. Onlar sonuçta benim çocuklarım. Ama ben artık kendime bile bakamayacak duruma geldim. Ben de hastayım, rahatsızım” dedi.

42 yaşından 23 yaşına kadar dört engelli çocuğunun bakıcı maaşlarıyla birlikte yeşil kartlarının bile olmadığını ifade eden baba Necat Yücel, “Çocuklarımıza eskiden maaş veriyorlardı, 2015 yılından beri vermiyorlar. 180 dönüm tarlamız var ama biz 16 kişiyiz evde. 2015'ten beri ne bir maaş, ne yeşil kart, ne de bir bakıcı maaşı alıyoruz. Artık halimiz perişan. 42 yaşından 23 yaşına kadar 4 engelli çocuğum var. Artık çok zor durumda kaldık. Sayın Cumhurbaşkanımızdan yardım talep ediyoruz" diye konuştu.

Mehmet Bayrak