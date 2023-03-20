42 yıllık hayat arkadaşına tüm mal varlığını hediye etti

Kozan ilçesine bağlı Yüksekören Mahallesi'nde yaşayan 42 yıllık evli, 1 çocuk babası 67 yaşındaki Zarif İnceler, eşine teşekkür etmek için farklı bir yöntem seçti. Yıllardır ailesiyle mutlu ve huzurlu yaşadıklarını, tüm sorunların üstesinden eşinin desteği ile geldiğini aktaran Zarif İnceler, evlilik yıl dönümüne süpürge isteyen hanımına yıllardır birikim yaptıkları 16 dönüm tarla, bahçe ve evin tapusunu verdi. Hediye karşısında şaşıran Fatma İnceler, yıllarca kocasıyla tüm zorlukların üzerinden geldiğini aktardı. Eşinin isteğini de geri çevirmeyen İnceler ona bir de süpürge aldı.

42 yıllık evliliklerinde evlerinin huzur dolu olduğunu aktaran Zarif İnceler, “Benden süpürge istiyordu. Ben de düşündüm tüm mal varlığımı araba hariç vermek istedim. Süpürge alalım diyerek Kozan'a götürdüm. Tapuya gittik ve bir gün önce düzenleme yaptırmıştım. 42'nci evlilik yıl dönümümüzde hediye etmek istedim. Acı tatlı güzel günlerimiz geçti. Allah razı olun kendisinden. Sevgisi saygısı beni bu farklı hediyeyi kendisine vermeme vesile oldu. Bakkalımız var kendisinin zaten ve kısa süre sonra da emekli olacak. Gençler güzel planlar yapsın doğru seçimler yapsın. Ayrılıklar, mahkemeler, kavgalar, üzülüyoruz. Birbirine saygılı, sevgili olsunlar benim canım gibi ailelerine yuvalarına saygılı sevgili olsunlar” dedi.

"Burası huzur evi"

42 yıllık evliliklerinde sıkıntılı günlerde eşinin hep kendisine destek olduğunu aktaran Zarif İnceler, “Yokluk, sıkıntı çok ağırdır. Eşim o dönemlerde, moralim bozuk olduğunda teselli etti. Her şeyin düzeleceğini gösterdi, 'neşeli ol Allah büyüktür' dedi hep. Burası huzur evi, bir oğlum var, gelinim ile kızım da oldu. Saygı sevgi olunca, iç huzur olunca her şey oluyor. Hayatta kendi şahsi menfaatim için hiç yalan söylemem. Bu yaşa geldim ne yaka topladım ne yaka toplattım. Hatalıysam özür dilerim, karşımdaki hatalı ise konuşurum” diye konuştu.

Karşılıklı saygı sevgi evliliklerinin sırrı

Eşinin hediyesi ile şaşırdığını kaydeden Fatma İnceler ise, "Eşimle yıllarca birlikte zorlukları üstesinden geldik. Demek ki hak etmişim bana bu hediyeyi verdi. Eşimin izinden hiç çıkmadım. Saygı sevgi içinde geçindik. Teşekkür ettim hediye için. Ha onun ha benim fark etmiyor. 42 yıldır büyüklerime, küçüklerime hiç saygısızlık yapmadım. Eşim de bana aynı şekilde, yaşadık gittik" dedi.

Beril Solmuşgül

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