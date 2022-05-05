43 ilin geçiş güzergahında bayram bilançosu belli oldu: Bu bayram can kaybı yaşanmadı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 5 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince araç yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilinin de içinde bulunduğu 5 günlük sürede Ankara-Samsun ve Kırıkkale-Kayseri kara yolunda toplamda 414 bin 293 araç geçiş yaptı.

Bölgede meydana gelen 21'i maddi hasarlı olmak üzere 45 ayrı trafik kazasında can kaybının olmadığı belirtilirken, yaralanan 41 kişinin de hastanede tedavi altına alındı. Ekipler tarafından 2 bin 334 araç kontrol edildi, 855 sürücüye 1 milyon 163 bin 453 lira idari ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı 56 ekip ve 122 personel, bayram tatili süresince kara yolunda oluşturulan trafik kontrol noktalarında görev yaptı. Bölgede helikopter ve dron destekli denetimlerde gerçekleştirildi. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu da sık sık denetimlere katılarak alınan tedbirler kaymakamlardan ve ilgili kurum amirlerinden bilgi aldı.

Hasan Ay

