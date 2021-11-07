İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

43 ilin geçiş güzergahında gece saatlerinde sis etkili oldu

43 ilin geçiş güzergahında gece saatlerinde sis etkili oldu
43 ilin geçiş güzergahında gece saatlerinde sis etkili oldu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, gece saatlerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi kısaldı.

43 ilin geçiş güzergahında gece saatlerinde sis etkili oldu - Tıkla İzle

Kırıkkale'de yüksek binaların zirvesi sisle kaplanırken, 43 ilin geçiş güzergahı da sisten etkilendi. Ankara-Samsun, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda yoğunluğunu artıran sis nedeniyle trafikte de ulaşım olumsuz etkilendi. Yer yer görüş mesafesi ise 30 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri de vatandaşları araç takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Görüş mesafesinin 30 metreye kadar düştüğünü ifade eden Ali Şerbetçioğlu, "Baya zorluk çekiyoruz ama şuan da sıkıntı yok. Sürücülere tavsiyemiz; sis farlarını açsın, yavaş yavaş ilerlesin, fazla hız yapmasın, yollar kaygan olabilir" dedi.

Kürşat Abacı ise "Yollar çok kötü, önümü göremiyorum. Havalar çok kötü şoförlerin dikkat etmesi gerekiyor. Sürücüler yavaş kullansın. Dikkatli kullansın. 5 dakika geç gitsen de zamanında gitmektense hayatta gitmek daha iyi" ifadesini kullandı.

Hasan Ay

İLGİLİ HABER
Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle gemi trafiğine kapandı
İLGİLİ HABER
Sisin kapladığı Kız Kulesi açıklarında korku dolu anlar Sisin kapladığı Kız Kulesi açıklarında korku dolu anlar
İLGİLİ HABER
Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri Tarihi yarımadada masalsı sis görüntüleri
İLGİLİ HABER
Sis altındaki Şehitler Köprüsünde eşsiz görüntüler Sis altındaki Şehitler Köprüsü’nde eşsiz görüntüler
İLGİLİ HABER
İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor İstanbul-Tekirdağ yolu sise teslim: Göz gözü görmüyor

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.