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43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu!

43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu!
43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu!

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergâhı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, 3 buçuk günlük tatilin ardından geri dönüş yoluna geçen binlerce vatandaş, trafik yoğunluğuna neden oldu.

43 ilin geçiş güzergâhında trafik yoğunluğu! - Tıkla İzle

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla uygulanan 1 buçuk günlük resmi tatilin hafta sonu ile birleşmesini fırsat bilen vatandaşlar, vakitlerini farklı şehirlerde değerlendirdi. 3 buçuk tatilin sona ermesiyle geri dönüş yolunda, kilit kavşak Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. 43 ilin geçiş güzergâhında akşam saatlerinden itibaren başlayan trafik, gece yarısına kadar sürdü.

Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki Balışeyh istikametinden başlayan trafik yoğunluğu, Yahşihan ilçesine kadar uzandı. Kırıkkale-Kayseri D-765 kara yolunda ise trafik etkili oldu. Kilit kavşaktaki trafik, zaman zaman durma noktasına geldi. Yaşanan trafik yoğunluğu, drone ile havadan görüntülendi.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, kavşaklarda trafiğin akışını rahatlamak için gün boyu yoğun mesai harcadı.

Hasan Ay

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