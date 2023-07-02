İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

43 ilin geçiş güzergahında yoğunluk: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor

43 ilin geçiş güzergahında yoğunluk: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor
43 ilin geçiş güzergahında yoğunluk: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son gününde gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

43 ilin geçiş güzergahında yoğunluk: Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor - Tıkla İzle

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde binlerce vatandaş, dönüş yoluna geçti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafiğe takılan sürücüler, tampona tampona ilerledi. Ankara-Samsun D.200 kara yolunda gece yarısı yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Araç trafiğinin daha çok Balışeyh ve Elmadağ ilçeleri arasında olduğu görüldü. Kırıkkale-Kayseri D.765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.
Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü. Tatil öncesinde de trafiğin aksamaması için kavşaklar geçici olarak araçların geçişine kapatmıştı. Trafik yoğunluğun gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.


Hasan Ay
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.