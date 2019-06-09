43 ilin geçiş noktasında son durum!

Ramazan Bayramı tatilini tamamlayan vatandaşlar büyük şehirlere geri dönmek için Cuma gününden itibaren yollara akın etti. Bu sabah saatlerinden itibaren doğudan batı istikametine doğru trafikteki araç akışı normal olarak seyrederken; batı istikametinden doğu yönündeki şeritte trafik akışının yoğun olmadığı görüldü. Kırıkkale-Samsun ile Kayseri-Kırıkkale Karayolu bağlantı kavşağında ise araç yoğunluğu ‘drone' ile havadan görüntülendi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri yoğunluk karşısında almış olduğu tedbirlerle hummalı bir şekilde 24 saat boyunca çalışmalarını gece-gündüz hem havadan hem de karadan sürdürüyor. Ekipler yoğunluğun olduğu kavşaklarda trafik akışını rahatlatmaya çalışırken, sürücülere de dikkatli seyretmeleri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Hasan Ay