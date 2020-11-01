İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

43 saat sonra gelen acı haber: 3 kişinin cesedi çıkarıldı

43 saat sonra gelen acı haber: 3 kişinin cesedi çıkarıldı
43 saat sonra gelen acı haber: 3 kişinin cesedi çıkarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından enkaza dönen Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanından 43 saat sonra 3 kişinin cesedi çıkarıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 17 binanın hasar gördüğü depremde 8 binada arama kurtarma çalışmalarına devam edilirken, Bayraklı ilçesinde Doğanlar Apartmanından acı haber geldi. Depremden 43 saat sonra ekipler Doğanlar Apartmanında 3 kişinin cesedine ulaştı. Ekipler tarafından çıkarılan cenazeler kimlik tespiti için morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Doğanlar Apartmanında toplamda 14'ü sağ 10'u ölü olmak üzere 24 kişi çıkarıldı.

Aykut Yeniçağ - Samet Doğru - Hakan Gönül - Abdullah Çibir

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.