İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

43 yaşındaki öğretmen kalp krizine yenik düştü

43 yaşındaki öğretmen kalp krizine yenik düştü
43 yaşındaki öğretmen kalp krizine yenik düştü

Kayseri'de, 43 yaşındaki Fen Bilgisi Öğretmeni Naim Duran, geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Abdül Halim Bezircilioğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Naim Duran, geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat etti. Vefat haberinden sonra İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci yayımladığı taziye mesajında, "İlimiz Kocasinan İlçesi Abdül Halim Bezircilioğlu Ortaokulu Fen Bilimleri Öğretmeni Naim Duran'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Kıymetli öğretmenimize Allah'tan rahmet sevenlerine ve ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum" ifadesinde bulundu.

Alparslan Ötüken
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.