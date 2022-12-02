43 yıl hapis cezası bulunan şahıs spor salonundan çıkarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri Hançerli Mahallesi Necatibey Caddesi'ndeki spor salonundan çıkan M.A.'ya (38) şüphe üzerine GBT yaptı. GBT sonucu 27 adet nitelikli dolandırıcılık suçlarından aranması olduğu bu aranmaların 26'sından da 380 bin lira para cezası olduğu ortaya çıkan M.A.'nın ayrıca 1 dosyadan da hakkında kesinleşmiş 43 yıl 7 ay 19 gün hapis cezası olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.A. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muhammer Ay



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