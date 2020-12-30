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43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı
43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı

Hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın Antalya'da yakalandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada yakalanan E.G.Y. isimli kadının “Bilişim Sistemleri Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık”, “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” suçlarından 43 yıl kesilmiş hapis cezası ile arandığı, ayrıca 13 suç kaydı bulunduğu belirlendi. E.G.Y., yapılan işlemlerin ardından 29 Aralık günü Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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