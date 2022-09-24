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43 yıllık caminin yıkıldıktan sonraki ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor

43 yıllık caminin yıkıldıktan sonraki ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor
43 yıllık caminin yıkıldıktan sonraki ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor

Kocaeli’de tarihi dokusu ve manevi iklimiyle kendine hayran bırakan Mehmet Ali Paşa Camisi yıkılıyor. Yıkıldıktan sonraki ilginç görüntüsüyle dikkat çeken ve geriye anılar kalan caminin yanında yapılan yeni ve modern camide ise sona gelindi.

43 yıllık cami yıkıldıktan sonraki ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor - Tıkla İzle

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ve yıllardır ayakta duran, milyonlarca kişiyi ağırlayan, Mehmet Ali Paşa Camisinden geriye sadece anılar kaldı. Duruşu ve heybetiyle kendine hayran bırakan cami kentte meydana gelene onlarca depremin ardından hasar almış ve yıkılmasına karar verilmişti. Yıkıldıktan sonraki ilginç görüntüsüyle dikkat çeken 43 yıllık cami havadan da görüntülendi. Yıkılan caminin hemen yanı başına yapılan camideki çalışmalarda ise sona doğru yaklaşıldı.

Ardacan Uzun

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