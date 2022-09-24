43 yıllık caminin yıkıldıktan sonraki ilginç görüntüsüyle dikkat çekiyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan ve yıllardır ayakta duran, milyonlarca kişiyi ağırlayan, Mehmet Ali Paşa Camisinden geriye sadece anılar kaldı. Duruşu ve heybetiyle kendine hayran bırakan cami kentte meydana gelene onlarca depremin ardından hasar almış ve yıkılmasına karar verilmişti. Yıkıldıktan sonraki ilginç görüntüsüyle dikkat çeken 43 yıllık cami havadan da görüntülendi. Yıkılan caminin hemen yanı başına yapılan camideki çalışmalarda ise sona doğru yaklaşıldı.

Ardacan Uzun

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