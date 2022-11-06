44. İstanbul Maratonu'ndan renkli görüntüler!

Paten yarışıyla başlayan koşuda, 2. start ise tekerlekli sandalye sporcuları için verildi. Elit kategorideki atletlerin startının verilmesinden sonra ise 8 kilometrelik halk koşusu başladı. 60 binin üzerinde katılımın gerçekleştiği N Kolay İstanbul Maratonu, her yıl olduğu gibi yine renkli görüntülere sahne oldu.

44. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Robert Kipkemboi, 2.10.18'lik derecesiyle kazandı.

Kadınlarda ise Etiyopyalı Sechale Dalasa, 2.25.54'lük derecesiyle kazandı.

Bozhan Memiş - Yunus Kılıç - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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