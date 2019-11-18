44 milyar dolarlık pedala odaklandık

‘Türkiye Lezzet Haritası' çıkarılacak ve mevcut rotaların yanı sıra; fındık rotası, kayısı rotası gibi gastronomi güzergâhları oluşturulacak. Türk dizilerine, gastronomi ürün yerleştirmesi de yapılacak.

Bu arada dünyanın en iyi bisiklet güzergâhlarının bulunduğu Türkiye, yeni bir pazara da odaklandı. Küresel büyüklüğü 44 milyar dolar olan bu alandan pay alabilmek için, bisiklet turizmine yönelik rotalar oluşturulacak. “Gran Fondo” gibi uluslararası büyük bisiklet organizasyonlarının Türkiye'ye getirilmesi için çalışılacak. Mevcutta 100 olan bisiklet dostu otel sayısının, 2023'te bin 500'e çıkarılması planlanıyor. Bisikletli turistlerin gelişlerinde, havayolu ve kargo desteği de verilecek.



Öte yandan sağlık turizminde hedef ülkelerde irtibat ofisleri açılacak. Bu merkezler dünyada ilk olurken; Avrupa, Rusya, Ukrayna, Kuzey Afrika ve Körfez ülkeleri başta olmak üzere, 20 ülkede açılması planlanıyor.