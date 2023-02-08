44 saat enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Karacabey Belediyesi ekipleri, askeri personellerle birlikte Malatya'da yıkılan bir apartmanın enkazından yaşlı bir kadını 44 saat sonra sağ olarak kurtardı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yıkılan apartmanın enkazından çıkarılan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Karacabey'in depremzedelere yardım için seferberliğe geçtiğini ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, deprem bölgelerindeki depremzedelere yardım etmek için belediye olarak iş makinelerini ve ekipleri deprem bölgesine gönderdiklerini vurgulayarak, ekiplerin cansiperane olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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