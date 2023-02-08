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44 saat enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı

44 saat enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı
44 saat enkaz altında kalan yaşlı kadın kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremin ardından deprem bölgesine hareket eden Bursa Karacabey Belediyesi ekipleri, Malatya'da yıkılan bir apartmanın enkazından yaşlı bir kadını 44 saat sonra sağ olarak kurtardı.

Karacabey Belediyesi ekipleri, askeri personellerle birlikte Malatya'da yıkılan bir apartmanın enkazından yaşlı bir kadını 44 saat sonra sağ olarak kurtardı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yıkılan apartmanın enkazından çıkarılan yaşlı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Karacabey'in depremzedelere yardım için seferberliğe geçtiğini ifade eden Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, deprem bölgelerindeki depremzedelere yardım etmek için belediye olarak iş makinelerini ve ekipleri deprem bölgesine gönderdiklerini vurgulayarak, ekiplerin cansiperane olarak çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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