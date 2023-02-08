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44 saat sonra gelen kurtuluş, 2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı

44 saat sonra gelen kurtuluş, 2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı
44 saat sonra gelen kurtuluş, 2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle Hatay’da çöken binanın enkazı altında kalan 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Ekipler 2 yaşındaki Muahmmed’e elleri ile su içirdi.

44 saat sonra gelen kurtuluş, 2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı - Tıkla İzle

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri Hatay Defne Mahallesi'ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Enkaz altında susayan bebeğe şişenin kapağıyla su verdiler. Enkazdan çıkartılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Halit Arslan
 

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