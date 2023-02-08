44 saat sonra gelen kurtuluş, 2 yaşındaki Muhammed bebek enkazdan çıkarıldı

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerinde yüzlerce kurtarma ekibi ve binlerce gönüllü enkaz altından sevindirici haber verebilmek için çalışıyor. İstanbul İtfaiyesi'ne bağlı Kartal Grup Amirliği Ekipleri Hatay Defne Mahallesi'ndeki enkazda 2 yaşında Muhammed bebeği 44 saat sonra kurtardılar. Enkaz altında susayan bebeğe şişenin kapağıyla su verdiler. Enkazdan çıkartılan bebek sağlık ekiplerine teslim edildi.
Halit Arslan
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