44 yaralı daha İstanbul'a getirildi

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Malatya'da aralarında çocukların da olduğu 44 yaralıyı alan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri nakliye uçağı, saat 08.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Askeri Apronu'na iniş yaptı. Askerlerin de yardımıyla uçaktan indirilerek ambulanslara bindirilen yaralılar, çevredeki hastanelere götürüldü.

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