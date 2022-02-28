44 yaşındaki Gianluigi Buffon, Parma ile sözleşmesini uzattı

İtalya Seri B Ligi takımlarından Parma'nın kalesini koruyan Gianluigi Buffon, Parma ile 2022 yılında bitecek sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. Juventus'tan ayrıldıktan sonra altyapısından yetiştiği Parma'ya geri dönen Gianluigi Buffon'un futbolu bırakmaya niyeti yok. Ocak ayında 44 yaşına giren İtalyan efsane, sözleşme süresi dolduğunda 46 yaşında olacak.

Buffon bu sezon Parma kalesini 23 maçta korudu. Bu maçlarda 23 gol yiyen deneyimli eldiven, 8 maçta ise kalesini gole kapattı. Buffon, profesyonel kariyerinde 500 maçta kalesini gole kapatan ilk kaleci olarak tarihe geçti.

Başarılarla dolu kariyerinde, 2006 yılında İtalya Milli Takımı ile kazandığı Dünya Kupası'nda bulunan Buffon, 18 yıl formasını giydiği Juventus ile 685, alt yapısından yetiştiği Parma ile 243, bir sezon formasını terlettiği PSG ile 25 kez sahaya çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 124 kez forma giyen tecrübeli eldiven, Paolo Maldini'den sonra bu alanda en fazla görev yapan ikinci İtalyan konumunda.