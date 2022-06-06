45 dakika boyunca hırsızlık yaptılar, kameraya el sallayarak dalga geçtiler

Edinilen bilgiye göre, Sümer Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir iş yerine sabaha karşı maskeli 3 kişi girdi. Kesici aletle iş yerinin kilidini açan hırsızlar, güvenlik kameralarına aldırmadan dükkandaki sigara ve içkileri alarak kayıplara karıştı.

Kameraya karşı oynadılar

Yaklaşık 45 dakika süren hırsızlık anını görenler pes dedi. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansırken iş yeri sahibi Burak Baldemir görüntüleri izlerken şüphelilerin kameraya karşı el sallayarak dalga geçtiklerini gördü. Şüpheliler iddiaya göre 600 bin TL'lik tekel ürünü ile kasadaki 12 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.

Şüphelilerin biran evvel bulunmasını isteyen İşyeri sahibi Baldemir, "Cuma günü sabah 05.00-05.30 civarında 3 kişi geliyor. İşyerinin kapısını zorluyorlar. Burayı açamayınca yan kapıyı zorluyorlar. Daha sonra kilidi kırarak dükkana giriyorlar. Yaklaşık 45 dakika soymaları sürüyor. Kolilere doldurdukları malzemeleri 5 kez gelerek araca yüklüyorlar. 600 bin TL değerinde tekel ürünü ve 12 bin TL civarında da nakit para gidiyor. Yakalanmalarını istiyorum" dedi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Asım Çapacı



İLGİLİ HABER Hırsızlardan ses sistemini kurtardığına sevindi, geri döndüğünde cüzdanının çalındığını fark etti

İLGİLİ HABER İstanbul’da örümcek ağı gibi oto hırsızlığı

İLGİLİ HABER Manisa’da kablo hırsızı suçüstü yakalandı