45 dakikada reflüye son

Reflü hastalığı diğer adıyla GERD, beslenme alışkanlıkları nedeni ile olan ve mide asidinin yutağa, oradan da ağıza kadar çıkan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Oldukça yaygın bir sağlık sorunu olan reflü günümüzde ise her 4 kişiden birinde bulunuyor. Her ne kadar beslenme alışkanlıkları değiştirilmeye ve ilaçlarla önlenmeye çalışılsa bile her zaman sonuç alınamamakla birlikte artık dünyada 20 yıldır uygulanan Floppy Nissen Fundoplication ameliyatı ile hastalık son bulabiliyor.

Kıbrıs'ta 20 yıldır Reflü Hastalığı olan Hilmi Kadıoğlu 10 yıldır mide koruyucu ilaçlar kullanmasına ve diyet yapmasına rağmen midede yanma, ekşime, öğürme, geğirme, ağza acı su gelme ve öksürük gibi şikâyetlerle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu ve Op. Dr. Serkan Ayhan'ın gerçekleştirdiği Floppy Nissen Fundoplication Cerrahi Yöntemi ile sağlığına kavuştu. Bu anlamda Op. Dr. Serkan Ayhan, özellikle yıllardır reflü hastalığı ile mücadele eden hastalar için başarı sonucu yüzde 99 olan ameliyat hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Serkan Ayhan öncelikle Hilmi Kadıoğlu'nun hikâyesinden yola çıkarak süreçten bahsetti. Ayhan, “İki yıl önce hastaya mide endoskopisi yapılmış. Mide kapağının açık olduğu, mide fıtığı bulunduğu, yemek borusunda iltihabi reaksiyon ve ileri derecede yarası olduğu ve ameliyat olması gerektiği söylenmiş. Ancak hasta ameliyat yapabilecek doktor bulamadığı için ilaç kullanmaya devam etmiş” ifadelerini kullandı.

Ameliyat 30-45 dakika sürüyor

Kısa bir süre önce Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayan Obezite, Diyabet ve Reflü Cerrahisi Kliniği'ne başvuran Hilmi Kadıoğlu'nun muayene ve kan tetkikleri sonrası ameliyat tekniği konusunda bilgilendirildiğini, onayı alındıktan sonra yatışının yapıldığını ve aynı gün içerisinde ameliyat edildiğini belirten Ayhan, “Reflü cerrahisinde altın standart kabul edilen dünyanın en güçlü yöntemi, Floppy Nissen Fundoplication ameliyat tekniğidir. Kapalı yöntem olarak uygulanan bu ameliyat, hasta açısından da son derece kolay olup, yaklaşık olarak 30 ile 45 dakika arası sürmektedir” dedi.

Bir Günde Taburcu

Genel anestezi altında uygulanan ve 45 dakika süren ameliyat sonrası 4. saatte hastaya su içirildiğini, 5. saatte ise hastanın ayağa kaldırılıp dolaştırıldığını, ertesi sabah ise taburcu edildiğini kaydeden Op. Dr. Serkan Ayhan, ameliyatın ertesi gününde hastanın tüm şikayetlerinin tamamen sona erdiğini, her şeyi yiyip içmeye başladığını ve ilaç tedavisinin de tamamen sonlandırıldığını bildirdi.

“Ameliyat sonrası şikayetler yüzde 99 sona eriyor”

“Bu yöntemin özelliği, ameliyatın bitiminden itibaren bütün şikayetlerin yüzde 99 oranında sona ermesi ve bir daha ilaç kullanımına gerek kalmamasıdır. Hastanın bir daha reflü şikayetinin olması söz konusu değildir. Hastanın yemek borusundaki kanser riski taşıyan ileri evre yaralar da ameliyat sonrası kendiliğinden iyileşecektir” şeklinde konuşan Ayhan, “Hastanın yirmi yıllık reflü şikayetine Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde son vermiş bulunuyoruz” dedi.

Floppy Nissen Fundoplication cerrahi yönteminin dünyada 20 yılı aşkın bir süredir uygulandığını söyleyen Op. Dr. Serkan Ayhan, toplumda çok sık görülen ve kronikleşebilen reflü hastalığının bazen ilaçlarla kesin tedavi şansının bulunmadığını, bu tür durumlarda ise hasta şikayetlerinin ameliyatla tamamen sona erdirilebildiğini belirtti.