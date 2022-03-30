45 günde üretilen bu sucuğun lezzetine doyum olmuyor

Doğal üretim pastırması ile dikkat çeken Kastamonu'da üretilen sucuk da rağbet görmeye başladı. Özel olarak hazırlanan çevresi çelik tel sinekliklerle çevrili ortamda 45 gün boyunca doğal rüzgâr ve güneşte kurumaya bırakılan Kastamonu sucuğu, içerisinde barındırdığı Taşköprü sarımsağı ve özel olarak hazırlanan baharatlarıyla ayrı bir lezzet sunuyor.

45 günde yapılıyor

Özel beslenen büyükbaş hayvanın kaburga kısmından sinirleri alınarak kuşbaşı şeklinde doğranan et, önce kıyma makinesinden çekiliyor. Ardından Taşköprü sarımsağı ve özel olarak hazırlanan baharatlarla karıştırılan Kastamonu sucuğu, bir kez daha kıyma makinesinden geçiriliyor. Son olarak temizlenen hayvan bağırsağına doldurulan sucuk, iplerle bağlandıktan sonra 45 gün boyunca doğal rüzgârda kurumaya bırakılıyor. 45 günün sonunda askıdan indirilen Kastamonu sucuğu, doğal olarak üretildiği için lezzetine ayrı bir lezzet katıyor. Son yıllarda tüm Türkiye'de büyük rağbet görmeye başlayan Kastamonu sucuğu, özenle hazırlanan paketlerle ülkenin dört bir tarafına kargo ile gönderiliyor.

“Sucuğumuzla hem lideriz hem de iddialıyız”

Kastamonu'da pastırma ve sucuk üretimi yapan Ayberk Karaosmanoğlu, “Özel olarak beslediğimiz hayvanların etlerini kaburga kısmından kullanırız. Kaburga etini tercih etmemizin sebebi ise etin kendisinden doğal yağlı olmasıdır. Kaburga etini özenle sinirinden ve kemiğinden ayırdıktan sonra kuşbaşı şeklinde etimizi doğrarız. Doğranan etler makine yardımıyla ilk başta çekilir, kalın süzekten geçirilir. Ardından çektiğimiz etlere coğrafi işaretli dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımız ile baharatlar ekleriz. Bunlar güzelce harmanlanır ve karıştırılır. Sarımsak ve baharatı etimizle birlikte karıştırdıktan sonra etlerimizi bir kez daha bu sefer ince süzekten bir kez daha çekeriz. En son aşamada tamamen kıyma şeklinde çektiğimiz etler doğal olarak temizlenmiş hayvanın bağırsağına doldurulur. Doldurulan sucuklarımız, doğal kurutma dediğimiz yerlerde kenarları ahşaptan yapılan ve camlarında çelik tel sineklikler bulunan yerlerde 30 ila 45 gün arasında kurumaya, dinlenmeye bırakılır. Bunun özelliği, tamamen orijinal rüzgâr ve güneş ile sucuklarımız kurumaktadır. Kuruyan sucuklarımız doğal olduğu için insanlarımız bunu sofrasında gönül rahatlığıyla çiğ olarak dahi tüketebilir. Sucuklarımızı pişirmeye ya da başka bir işleme tutmalarına gerek yoktur. Ekmek ile birlikte tüketebilirler” dedi.

"Lezzetini Taşköprü sarımsağından alıyor"

Kastamonu sucuğunun lezzetinin Taşköprü sarımsağından aldığını söyleyen Karaosmanoğlu, “Bizim sucuklarımızın lezzeti içerisinde barındırdığı coğrafi işaretli dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağından alıyor. Ayrıca özel olarak hazırladığımız baharatlar içerisinde bulunuyor. En önemlisi de bizim yaptığımız sucuklarımız doğal ortamında kendi halinde kurumaktadır. Bu özellikler bizim sucuğumuzu diğer sucuklardan ayırır ve daha lezzetlidir. Bu şekilde bizler üretim yapmış olduğumuz için bizleri Türkiye'de ayrı bir konumda tutuyor. Bu şekilde doğal olarak üretilen başka bir sucuk Türkiye'de henüz yoktur. Bizim sucuğumuzun ayrıcalığı hakiki Taşköprü sarımsağı ile sucuğumuzu hazırladığımız için ve 45 günde de doğal ortamında rüzgâr ile birlikte kuruttuğumuz için sucuğun lezzeti bundan geliyor. Bu lezzetlerimizi Türkiye'de en doğal ortamında ürettiğimiz tek il Kastamonu'dur. Biz bu konuda hem iddialıyız hem de lideriz. Bizim üzerimize bir başka il daha yoktur. Çünkü biz, bu işi en doğal şekliyle tek Kastamonu'da yapıyoruz. Pastırmamızı da sucuğumuzu da doğal ortamında rüzgâr ile birlikte kurutup satışa sunarız. Bu doğal rüzgâr ile kurutmayı Türkiye'nin bir başka ilinde göremezsiniz. Kastamonu pastırması 2 ayda kurur, sucuğumuz da 1 aydan fazla sürede kurumaktadır” diye konuştu.



Vedat Yunus İkizoğlu

