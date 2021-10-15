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45 ilde Ankara merkezli FETÖ operasyonu

45 ilde Ankara merkezli FETÖ operasyonu
45 ilde Ankara merkezli FETÖ operasyonu

FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 45 ilde 98 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde ‘mahrem sorumlu' oldukları tespit edilen, 7'si görevde, 53'ü çeşitli kamu kurum / kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere toplam 98 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

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