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45 ilde FETÖ/PDY'li 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı

45 ilde FETÖ/PDY'li 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı
45 ilde FETÖ/PDY'li 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 45 ilde 114 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile Siber Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik yapılan çalışmalarda örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem sorumlu' oldukları tespit edilen 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 99 ‘mahrem sorumlu', FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Mülki İdareye sızan mensuplarından sorumlu mahrem sorumlu oldukları anlaşılan 7'si daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 15 ‘mahrem sorumlu' olmak üzere toplam 114 şüphelinin Ankara merkezli 45 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

Ali Nargüner - Engin Yağcı
 

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