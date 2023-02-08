45 saat sonra İsrail ekibinin yardımlarıyla çıkartıldı

Kahramanmaraş depreminden sonra kent merkezi Şazibey mahallesinde bulunan 7 katlı Ebrar Sitesi çöktü. Enkaz altında kalan Tuğçe Kalmış'ın kurtarılması için ekipler seferber oldu. Çalışmalara İsrail ekibi de destek verdi. Kalmış yaklaşık 45 saat sonra ekiplerin yoğun çalışması sonucu enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Genç kız tedavisi yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kızı enkazdan çıkarılan baba Zekeriya Kalmış İsrail ve Türk ekiplerine teşekkür etti.

Onur Erden - Mert Taha Varol



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.