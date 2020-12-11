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45 saniyede motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

45 saniyede motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
45 saniyede motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Beyoğlu’nda kimliği belirsiz iki şahıs, demir kesme makasıyla ağaca bağlı motosikletin zincirini kırarak çaldıkları motosikletle kayıplara karıştı. Saniyeler içinde gerçekleşen hırsızlık anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi....

45 saniyede motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında - Tıkla İzle

Hırsızlık olayı, geçtiğimiz 12 Haziran'da Beyoğlu Firuzağa Mahallesi Boğazkesen Caddesi üzerinde yaşandı. Sabaha karşı yol kenarında bir ağaca zincir kilitle bağlı motosiklet, kimliği belirsiz iki kişi tarafından saniyeler içinde çalındı. Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Demir kesme makasıyla zinciri kesip, 45 saniyede çaldılar

Çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, saat 04.20'de park halindeki motosikletin yanına başka bir motosikletle kafalarında kask bulunan iki şahsın geldiği görülüyor. Şahıslardan biri elindeki keski aletiyle yaklaşarak, motosikletin ağaca bağlandığı zincir kilidi kesiyor. Daha sonra ise hırsızlar motosikleti sürükleyip götürerek olay yerinden uzaklaşıyor. Hırsızlık olayı ise 45 saniyede gerçekleşiyor.

Murat Horoz
 

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