45 yaşındaki Norveçli, sörf tahtasıyla Sinop'a ulaştı

2017 Mayıs ayında yola çıkan Dunnett, 15 ülkenin kıyı şeridini geçti. Dunnett, bu süre zarfında sörf tahtasının üzerindeki malzemelerle uygun bulduğu yerlerde kamp kurarak konakladı.

Dunnett, yaptığı açıklamada, “Son günlerde etkili olan rüzgar nedeniyle bazen yol almakta güçlük çekiyorum. Yolculuğum çok güzel geçiyor. Yemek, konaklama konusunda hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Umarım yolculuğum hep böyle güzel şekilde devam eder. Türk halkına gösterdikleri yakınlıktan ötürü teşekkür ediyorum. Yolculuğumu bisikletle Norveç'e dönerek tamamlayacağım" dedi.

Mustafa Usta