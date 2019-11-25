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45 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

45 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu
45 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

Kırıkkale’de 45 yaşındaki sınıf öğretmeni, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Eren İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ebru Kalaklıoğlu (45) sabah okula gitmeyince meslektaşları telefonla ulaşmaya çalıştı. Gün boyunca Kalaklıoğlu'ndan haber alamayan meslektaşları, saat 19.30 sıralarında polisi arayarak durumu bildirdi. Yaylacık Mahallesi Şehit Mürsel Ulunç Sokak'taki 5 katlı apartmanın 2. katında ikamet eden Kalaklıoğlu'nun evine giden polis, kapıyı açan olmayınca itfaiye ekiplerinden destek istedi. Ekipler balkon kapısından içeriye girerek dış kapıyı açtı. Eve giren polis, yatak odasında Kalaklıoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. Öğretmenin dün hayatını kaybettiği iddia edilirken, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi ile öğretmen arkadaşları da eve geldi. Ölüm haberini alan meslektaşları gözyaşlarını tutamadı.

Bekar olan Ebru Kalaklıoğlu'nun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine gönderildi. Vücudunda herhangi bir kesici veya delici ize rastlanılmayan öğretmenin ölüm nedeninin otopsi sonucu belli olacağı belirtildi.

Hasan Ay

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