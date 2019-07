45 yıl sonra madalyalarına kavuştular

Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 63 gazi için Alpaslan Türkeş Parkı Belediye Tesislerinde madalya ve berat tevcih töreni yapıldı. Gaziler, 45 yıl sonra madalyalarına kavuşmanın gurur ve mutluluğunu yaşadı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan Muharip Gaziler Derneği Bafra Temsilcisi Rahmi Şahin, "Bu emsali olmayan barış harekatında Türk Silahlı Kuvvetlerinin 415 kara, 65 deniz, 5 hava ve 13 jandarma olmak üzere toplamda 498 şehidi ve bin 200 yaralı askeri mevcuttur. Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk kıvılcımının atıldığı Samsunumuz da Kıbrıs Barış Harekatı'nda 13 şehit vermiştir. 20 Temmuz 1974 tarihinin bir cumartesi gününde Beşparmak Dağları'nın sarp kayalarına yuva yaparak ENOSİS hayalini Akdeniz'in karanlık sularına bir daha geri dönmemek üzere gömen kahraman Kıbrıs gazileri sizinle ne kadar övünsek azdır" dedi.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Türk tarihinin kahramanlıklarla dolu olduğunu belirterek, "Yakın bir tarihten başlayacak olursak Kurtuluş Savaşımız Milli Mücadelemiz, Kore Savaşı, Kıbrıs Barış Harekatı, terörle yaptığımız mücadele, 3 yıl önceki 15 Temmuz'da verdiğimiz şehitlerimiz, gazilerimiz bunların tamamına baktığımızda gerçekten bu topraklarda bizi rahat bırakmayan, bizimle mücadele eden bir kesimin olduğu aşikar. Ama biz tarihimizde bunun kahramanlığını yaptık ve bu toprakları kimseye teslim etmedik. Kıbrıs barış harekatının çok ayrı bir ayrı yeri var. ‘Ayşe tatile çıksın' anons ile Kıbrıs Barış harekat başladı. Bizim orası vatan parçamız. Orada kendi vatandaşlarımıza huzuru getirirken aslında Rumlara da huzur getirdik. Osmanlı tarihinden itibaren gittiğimiz her yerde oranın insanlarına huzur getirdik. Gittiğimiz her yere adalet ve huzur götürdük. Şu anda Kıbrıs bizim olmasa doğal gaz arayamazdık. Kıbrıs bizde olduğu halde doğal gazı arattırmamaya çalışıyorlar. Bugün Akdeniz'de doğal gaz arıyorsak Kıbrıs bizim olduğu içindir. Bunda sizin emeğiniz çok. Gazilerimizin emeği çok. Şu an Akdeniz'de doğal gaz arıyorsak şuradaki 63 gazimizin emeğiyle, gayretiyle, alınteriyle yaptığı kahramanlığın neticesinde bizim gemilerimiz Akdeniz'de dolaşıyor” diye konuştu.

Bafra Kaymakamlığına vekaleten bakan Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman ise Kıbrıs Barış Harekatı'nın Türk tarihinin şanlı sayfalarından biri olduğunu vurguladı. Zaman, “Kıbrıs'taki soydaşlarımızın zalimane soykırıma uğrayan soydaşlarımızı kurtarmak, yavru vatana sahip çıkmak için gerçekleşen bir harekattır. Bizim tarihimizin ne kadar şanlı ne kadar gurur verici olduğu göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde mutlu, huzurlu bir şekilde yaşıyorsak şehitlerimizin sayesinde, gazilerimizin sayesinde. Sizlere gazilerimize, şehit yakınlarımıza çok şey borçluyuz hakkınızı helal edin” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından gazilerin madalyaları verildi. Hayatta olmayan gazilerin ise eşleri ve yakınlarına madalyaları takdim edildi.

Törene ayrıca, Garnizon Komutanı Asteğmen Serdar Mücahit Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Gökay Gökdoğan, askeri erkan, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şubesi Başkanı Sadet Var, Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, gaziler ve yakınları katıldı.

Ahmet Şükrü Uluçay