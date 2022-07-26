45 yıldır demire şekil veriyor

Battalgazi ilçesi Bakırcılar Çarşısı'nda bulunan atölyesinde yaklaşık yarım asırdır bin 340 derece de erittiği demirlere şekil veren Aydın usta ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor.

İlkokul 4'üncü sınıfta eğitimine ara vererek babasının yanında mesleğe başlayan üç çocuğunu demir ustalığından kazandığı parayla büyüten Aydın usta gelişen teknolojiye inat mesleğini yapmayı sürdürürken, çırak bulamamaktan yakınıyor.

“İlkokulu bitirdikten sonra mesleğe başladım”

İlkokul 4'üncü sınıfta babasının yanına gelerek mesleği öğrenmeye başladığını kaydeden Bayyiğit, ”İlkokulu bitirdikten sonra mesleğe devam ettik okula gidemedik. Babamızdan öğrendiklerimizi mesleği halen devam ettiriyoruz. Bundan sonrası ne olur bilemiyorum” dedi.

“En fazla talep tahralara”

En pahalı tahraların Malatya'da satıldığını aktaran Bayyiğit, ”Genelde çitçilerin tarım işlerinde kullandıkları tahra, balta, kazma, nacak, orak gibi aletleri üretiyor ve tamiratını yapıyoruz. Yaptığımız ürünler içerisinde en fazla talep tahralara oluyor. Tahra Malatya'da çiftçilik yapan her evde olmaz ise olmazdır. Bir tahra 200 TL, Türkiye'deki en pahalı tahra Malatya'da satılmaktadır” ifadelerini kullandı.

“10 yıl sonra kentte demirci usta kalmayacaktır”

Gelişen teknolojinin sektörü olumsuz etkilediğini belirten Bayyiğit, ”Daha önceleri Bakırcılar Çarşısı'nda en az 20 tane demirci vardı. Kent genelinde kala kala 5-6 demirci kaldı. Tahminim 10 yıl sonra Malatya'da demirci esnafı kalmayacaktır. Çırak bulamıyoruz, bundan sonra da bulma imkanımız yok“ diye konuştu.

Hasan Eryılmaz - Hatice Yetmen

