46 polisin katılımıyla 'huzur' denetimi: 248 şahıs sorgulandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kastamonu'nun Araç ilçesinde 'huzur' denetimi yapıldı. 46 personelin katılımı ile gerçekleştirilen denetimde 262 şahıs ve 48 araç sorgulandı.

Denetim neticesinde 'kasten yaralama' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahıs yakalandı. 2 şahıs hakkında ise 'ateşli silahlar ve bıçaklar' ile ilgili kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Bedirhan Göksu



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