46 yaşında Dünya Kick Boks Kupası 3.'sü

Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği (WAKO) tarafından Macaristan'ın Budapeşte kentinde düzenlenen 39 ülkeden 4 bine yakın sporcunun katıldığı Dünya Kupası'nda boy gösteren Taner Tan, 46 yaşında 3. oldu. Tan, gelecek yıl düzenlenecek organizasyonda ise yetiştirdiği sporcular ile birlikte 1.'lik yaşamak istediğini vurguladı.

“İlk turnuvamda birinci oldum”

Spora 1985 yılında evinin yakınındaki bir spor salonunda başladığını söyleyen Taner Tan, “Spora tekvando olarak başladım. Hocalarımız çok iyilerdi. Yeteneğimi de gördüler. Tekvando da ilk müsabakalarımız Altındağ ilçesinde oldu. İlk turnuvamda birinci oldum. Maçlar bittikten sonra hocalarımız bizi devamlı desteklemeye başladılar. Daha sonra Mersin'de bir Türkiye Şampiyonası vardı. Katılmaya hak kazandık. Düzenlenen bu şampiyonada ise 2. oldum. Çok imkansızlıklar vardı dönemimizde. İmkansızlıklardan sebep şampiyonlara çok zor katılıyordum. Spor bu kadar gelişmiş değildi. Askerlikten sonra ise antrenörlüğe başladım” şeklinde konuştu.

“Kick Boks'ta çok başarılı ülkeler katılıyor bu organizasyona”

Dünya Kupası'na katılmanın önemli olduğunu ifade eden başarılı sporcu, “Federasyonumuz bu organizasyona çok sık davet edilir. Buraya katılmak için de birçok aşamadan geçeriz. Açık Kick Boks Şampiyonaları'na katılmamız lazım. Buralarda derece yapmamız lazım. Genel olarak Kick Boks'ta çok başarılı ülkeler katılıyor bu organizasyona” ifadelerini kullandı.

“2.5 aylık süre boyunca sabah, öğlen, akşam antrenman yaptım”

Zor bir antrenman sürecinden geçtiğini de sözlerine ekleyen Tan, sözlerine şöyle devam etti:

“2.5 ay önce antrenmanlara başladım. Önce Uluslararası Kick Boks Turkhis Open Avrupa Kupası'na katıldım ve orada 3. oldum. Daha sonra Milli Takım'a davet edildim. Milli Takım ile Macaristan'da düzenlenen Dünya Kupası organizasyonuna davet edildim. 2.5 aylık süre boyunca sabah, öğlen ve akşam antrenman yaptım. Uyurken de zihinsel antrenman yaptım. Gece artık rüyalarıma giriyordu yaptığım antrenmanlar. Tabii belli bir yaşa geldik. 40 yaş üzeri müsabakalara katılacağız. Veteran maçları önemli maçlar. Seyircisi çok fazla. Seyircisi çok olan maçlarda streste çok fazla.”

“Doktor kararı ile maçı bırakmak zorunda kaldım”

Macaristan'ın güzel ve tarihi bir ülke olduğunu vurgulayan Taner Tan, “Macaristan'da güzel bir alanda bu işi organize etmişler. Yaklaşık 20 bin kişilik spor salonları var. Katılan ülke sayısı 39, katılan sporcu sayısı 4 bine yakın. Bu kadar büyük bir organizasyondu. Ringde ve tatamide müsabakalarımız vardı. Müthiş bir ortam. İlk maçımız biraz zorlu geçti ama ikinci rakibim de Polonyalıydı. Rakibim karşısında biraz zorlandım. Biraz da sağlık problemleri yaşadım son saniyelerde. Doktor kararı ile maçı bırakmak zorunda kaldım. Finale yükselemedim” dedi.

Bir sonra ki organizasyonda hedef birincilik

Gelecek sene düzenlenecek olan organizasyonlara da katılacağını söyleyen Tan, “Antrenmanlara devam edeceğim. Ben antrenmandayken benim yetiştirmiş olduğum sporcular da antrenmanlarına devam ediyorlar. Beni örnek alıyorlar ve ‘hocamız antrenman yapıyor, müsabaka yapıyor biz de yapalım' diye arkamdan geliyorlar. Ben de onlara destek oluyorum. Bu sefer 3. değil, 1. olacağım. Ben öğrencilerimle birlikte 1. olmak için uğraşıyorum. İyi öğrencilerim var” şeklinde konuştu.

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