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4.6'lık depremin grafiksel görüntüleri kameralara yansıdı

4.6'lık depremin grafiksel görüntüleri kameralara yansıdı
4.6'lık depremin grafiksel görüntüleri kameralara yansıdı

İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin Silivri Deprem İzleme Merkezi'ndeki grafiksel verileri görüntülendi. Hava ve yer kabuğunda meydana gelen değişimlerin kaydedildiği istasyonda değişimlerin dakika dakika görüntüleri kameralara yansıdı.

4.6’lık depremin grafiksel görüntüleri kameralara yansıdı - Tıkla İzle

İstanbul'da saat 11.00 sıralarında meydana gelen deprem sonrası özellikle Silivri sarsıntıyı şiddetli şekilde yaşayan ilçelerden olmuştu. Deprem sonrası yapılan incelemeler şiddetin ne denli büyük olduğu grafiklere yansıdı. Silivri Deprem İzleme Merkezinde ‘Sismometre' ve havadaki materyallerin değişimini inceleyen cihazlardaki verilerin görüntüleri korkuttu. Öğle saatlerinde meydana gelen depremin grafiksel verilerinde yoğun ve yüksek frekanslar dikkat çekerken ilerleyen süreçte de benzer grafiklerin oluşabileceği verisine ulaşıldı. Doğa Hareketleri Araştırma Derneği'nin girişimleriyle oluşturulan ve Silivri Belediyesi tarafından yaptırılan Deprem İzleme İstasyonunda dakika dakika yer hareketlerinin incelendiği ve verilerin ana merkezde toplanılması sonucu raporlaştırıldığı öğrenildi.

Ufuk Kıvık

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