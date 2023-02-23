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47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20'si yakalandı

47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20'si yakalandı
47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20'si yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki düzensiz göçmen olayında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı, 20'si yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Gemisi'ne (TCSG-313) alınarak kurtarıldı.
Diğer göçmen olayında ise Bodrum'da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Hamdi Yörür - Eren Ayhan
 

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