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47 yaralı askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

47 yaralı askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi
47 yaralı askeri kargo uçağıyla İstanbul'a getirildi

Deprem bölgesinde göçük altından çıkarılan 47 yaralı, Adana’dan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi. Yaralılar yanlarında bulunan refakatçilerle birlikte çevrede bulunan hastanelere nakledildi.

47 yaralı askeri kargo uçağıyla İstanbul’a getirildi - Tıkla İzle

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Göçük altından çıkarılan yaralıların bazıları askeri kargo uçaklarıyla büyükşehirlere naklediliyor.

Gece saatlerinde Adana'dan İstanbul'a 47 yaralı taşıyan askeri kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Askeri kargo uçağıyla gelen 47 yaralı, asker ve sağlık çalışanları tarafından sedyelerle ambulanslara taşındı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı kargo uçağında 47 yaralının yanı sıra 20 refakatçi ve aralarında doktorların da bulunduğu 20 sağlık personelinin olduğu öğrenildi. Ambulanslara bindirilen yaralı depremzedeler, İstanbul'da bulunan hastanelere nakil edildi.

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