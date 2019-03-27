475 Yataklı devlet hastanesinin inşaatı Nisan'da başlıyor

Atatürk Mahallesi'nde hastanenin yapılacağı alanda basın toplantısı düzenleyen Milletvekili Bayram Özçelik, mevcut cam binanın yanında bulunan hastane binasının 2007 deprem yönetmenliğine göre yıkım kararı alınmasının ardından Sağlık Bakanlığınca Burdur'a yeni bir hastane yapılmasına yönelik çalışma başlattığını söyledi.

Özçelik, ilk önce mevcut hastanenin bulunduğu alana yeni hastanenin yapılmasının planlandığını ancak Sağlık Bakanlığının büyük bir hastane yapmayı planladığından mevcut yerin yeterli gelmediğini anlattı. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in 8 Eylül 2015'de Tefenni yolu üzerindeki petrol istasyonunun arka tarafında 47 dönümlük yere hastane yapılması için dönemin valisiyle protokol imzaladığını aktaran Özçelik, başkanın sözünde durmadığını ileri sürdü.

Bakanlık tarafından Atatürk Mahallesi'nde yeni hastane için belirlenen yerin sağlık alanı olarak ilan edilmesinden sonra hastanenin ihalesinin yapıldığını belirten Özçelik, şunları kaydetti:

"İhaleye Türkiye'deki çeşitli firmalar katıldı ve bu firmalar içinden Akay İnşaat ihaleyi kazandı. 475 yatak kapasiteli, kapalı alanı yaklaşık 80 bin metrekare 256 kapalı, 495 açık otoparklı, 120 tek yataklı oda, 10 tane suit, 80 2 kişilik oda, tuvalet banyo ve televizyonu içinde olan nitelikli odaları olan bir hastaneye kavuşmuş olacağız. Ameliyathane sayısı 14, poliklinik sayı 115 olacak. Diğer hastanemizdeki eksik olan üniteleri burada de açmış olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Burdur mitinginde söylediği gibi Sağlık Bakanlığı Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitemiz ile afiliasyon yöntemiyle burayı eğitim ve araştırma hastanesine çevirmiş olacağız."

AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt da 31 Mart'tan sonra seçilmesi durumunda belediye olarak hastanenin yapımında her türlü desteği vereceklerini söyledi. Akay İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Olgun da, "Burdur' da askerlik yaptım ve Burdur' da yakın dostlarım var. Sözünü verdiğimiz 900 günden önce hizmete açacağız" dedi.

Ali Kapan