48 gündür koronavirüs tedavisi gören hasta taburcu edildi

Yüksekova'da taburcu olan oğlu, gelini ve torununun ardından korona virüsü yenen Celal Beyazit de evine uğurlandı. Celal Beyazit, 48 gün boyunca çok iyi bakıldığını belirterek, tüm doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Yüksekova Devlet Hastanesinde görevli anestezi uzmanı Dr. Gözde Gürsoy Çirkinoğlu, hastanın 48 gündür tedavi gördüğünü belirterek, “Geldiği zaman durumu kötüydü. Solunum cihazına bağladık ve yoğun bakımda tedavilerini yaptık. Tüm ekip olarak çalışıp hizmet verdik. Onunla birlikte savaşıp koronayı yendik ve bugün taburcu ediyoruz. Tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vaka sayımız azalmış olabilir ama bu pandeminin bittiğini göstermez. Kendimize dikkat edeceğiz, evde kalmaya devam edeceğiz. Kendimizi daha çok korumalıyız ki bu hastalık bitene kadar” dedi.

Metin Tek

