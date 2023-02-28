48 yıllık hatıraları enkaz altında kaldı

Osmaniye'de Alibeyli Mahallesi'nde, Şehit Bekir Evirgen Sokak'ta bulunan, Yeni Bakış gazetesi ve Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) bürosu da depremden dolayı yıkıldı. Yıkılan binada gazete ekipmanları ve kitaplarını kaybeden Mustafa Bardak (68), geriye kalan enkazın altında 48 yıllık hatıraları aramaya başladı.

22 yıllık kiracısı olduğu gazete ofisiyle birlikte tüm hatıraların da yıkıldığını belirten Mustafa Bardak, "1988 yılından bu yana yayınlanmakta olan Yeni Bakış gazetesinin gazete bürosuydu, Osmaniye Ozanlar Şairler, Yazarlar Derneğine siyah önlüklü beyaz yakalı Osmaniye'nin dünkü çocukları etkinlikleriyle herkes bilmekteydi. Bütün etkinliklerimizi bu binada idare ediyorduk. Aynı zamanda gazete büromuzda 4 bin adet kitabımız vardı, 2 bilgisayarımız ve 25 yıldan bu yana aralıksız olarak Ekmek Ödüllü şiir yarışması düzenliyorduk. Covid-19 döneminde bile Ekmek Ödüllü şiir yarışmasında ödülleri dağıttık. Asla ara vermeden 25 yıldır bu yarışmayı yaptık, 4 bin 127 kişi bu etkinliğe katıldı. 25 yılda ekmek, kitap, kalem, karanfil ve katılım belgeleri ve plaketler verdik. Osmaniye'nin kültür ve sanatına katkıda bulunan ve hayatta olmayan insanların hatıralarını yaşatmak üzere onlar adına plaket verdik, ancak 26. yılımıza geldiğimizde, Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkez üssü bulunan 7.8 büyüklüğündeki bu deprem işte görmüş olduğunuz ozanlar, şairler, yazarlar derneğiyle, Yeni Bakış gazetesi ofisini yerle bir ederek enkaz altında bıraktı" dedi.

"Ajandam ve kalemim dışında tek bir hatıram kalmadı"

Konuşmasını sürdüren Bardak, "Bizim buradaki hatıralarımız gerek şairlerin hatıraları, gerekse kitaplarım, yazdıklarım, yayınlananlar, yayınlanmayanlar, en küçük şu görmüş olduğunuz üzerimde taşıdığım ajandanın dışında, bu kalemin dışında tek bir hatıram kalmadı. Her şey bir depremle kayboldu. 1979 yılında çıkartmış olduğum 19 yaşındaki tüm işçiliğini tipo baskıyla el dizgisiyle yapmış olduğum o ‘İsyanlar Kana Bulandı' isimli kitabımdan bir tane vardı, 'Mezar Başında', 'Çınarın Yaprakları', 'Kalemizi' kitaplarım ve yeni kaleme aldığım ve yayınlanmak üzere olan 'Yazıda Bir Gölge' İsimli romanım kısacası her şey enkaz altında kaldı. Bu deprem bizlere çok şeyleri hatırlatması gerek hayatımızı sıfırladık diyebilirim bu deprem sayesinde. Fakat yine de yılmadık, mücadele edeceğimiz kalem ve defterimizle mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Müslüm Balko - Beril Solmuşgül

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