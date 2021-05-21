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49 göçmenin bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı

49 göçmenin bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı
49 göçmenin bulunduğu minibüs yoldan çıktı: 4 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde jandarma ekiplerinden kaçarken yoldan çıkan minibüste 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Erciş karayolu üzerindeki Çolpan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. M.İ. idaresindeki 21 HA 2015 plakalı minibüs, içerisindeki 49 düzensiz göçmenle jandarma ekiplerinden kaçarken yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada 4 düzensiz göçmen yaralanırken, sürücü M.İ. ise bölgeden kaçmaya çalıştı.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri, yaralanan 4 kişiyi ambulansla hastaneye sevk ederken, havasızlıktan bitkin düşen diğer göçmenlere ise su verdi. Düzensiz göçmenler emniyete götürülürken, kaçmaya çalışan sürücü M.İ. ise kısa sürede yakalandı.

M. Emin Arvas
 

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